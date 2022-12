Aumentan reclamos por cobro del impuesto predial en Bucaramanga

Filas interminables y decenas de reclamos de contribuyentes por estos días inundan la alcaldía de Bucaramanga.

La razón, los aumentos hasta en el 100% en el cobro del impuesto predial que afecta el bolsillo de los ciudadanos, debido a la última actualización catastral en más de 86mil predios.

Publicidad

“Pues me siento muy engañada porque me salió por 490,000 pesos y yo pagaba 260,000 aumentó el doble y todo haciendo reclamo y apenas le hacen el descuento del 10”, aseguró Dominga Rodríguez, contribuyente.

En contraste, otros reclaman la devolución del excedente que pagaron el año pasado pues en medio del recaudo un juez ordenó que se suspendiera el avalúo y se liquidaran nuevos recibos.

“Yo como buen ciudadano pagué y resulta que este año me baja el valúo a 60 millones mi apartamento y me sale el recibo por $422.000, entonces yo digo si yo pago $801.000 el año pasado y me baja a $400.000 ¿quién me responde por el excedente?”, manifestó José Sánchez, otro contribuyente.

La Secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Saharay Rojas, explicó que este año los contribuyentes de los estratos 4,5 y 6, que ya había tenido un alza del impuesto predial por el avalúo catastral en 2019, solo tendrán un aumento del 3%, sin embargo, los estratos 1,2 y 3, sí verán reflejado el cobro del impuesto con un alza mayor por la actualización catastral, de la cual no habían sido objeto.

Publicidad

“Nosotros estamos buscando medidas paliativas que es el segundo punto que nosotros vamos a atender, buscaremos unos plazos adicionales o una prórroga por pronto pago que tenemos en este momento para que el contribuyente pueda buscar nuevos tiempos”, explicó Rojas

Desde el concejo buscan que se estudie ampliar las fechas de pago y los descuentos. Por ahora los contribuyentes tienen hasta el 31 de enero para cancelar con el 10% de descuento.

Publicidad