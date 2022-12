Autoridades investigan millonario robo en el Congreso de la República

De manera inexplicable le fue sustraída una considerable suma de dinero a la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Elizabeth Martínez, quien aseguró a BLU Radio que se trataba de una plata que dejó guardada en su escritorio al irse de vacaciones y cuando regresó la semana pasada ya no estaba.



Sin embargo, las denuncias se conocieron hasta este miércoles, cuando policías de la Dijín llegaron a realizar las investigaciones.



"Yo salí en diciembre a vacaciones dejé un dinero mío guardado en mi oficina bajo llave, regresé la semana pasada de vacaciones y me percaté que no estaba, y me recomiendan poner en conocimiento de las autoridades el tema" dijo la Secretaria.



Martínez no quiso revelar el monto del robo, pero aseveró que no son los 40 millones de pesos que se han mencionado en los medios, "no es la cantidad que dicen, no he hablado con nadie. La cantidad realmente no es ni la tercera parte de lo que están diciendo".



Algo particular en las declaraciones de la funcionaria es que aseguró que dicho dinero era reservado para sus vacaciones, sin embargo, se fue a descansar y lo dejó en su oficina.



“Yo hablé con el presidente de la Comisión, aunque no le dije cuánto era el monto, no entré en detalles y no lo creí pertinente", puntualizó la secretaria de la Comisión Tercera de Cámara.