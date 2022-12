Autoridades reportan 52 accidentes de tránsito durante puente festivo de Navidad

De acuerdo con el último balance de la Dirección de Tránsito de la Policía, en lo corrido de este Plan Éxodo de Navidad, el número de viajeros aumentó con respecto al año pasado.

“Desde la terminal de transportes hacía los diferentes destinos se han movido 8.545 vehículos y más de 125 mil pasajeros. El número aumentó en 546 vehículos y 31.562 pasajeros, con respecto a la misma época del año pasado”, indicó el general Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito.

El general también informó que se han registrado 52 accidentes de tránsito en las carreteras del país que han dejado 14 muertos y 68 lesionados.

“Se han efectuado 1.450 pruebas de embriaguez, de las cuales 136 resultaron positivas; además, se han impuesto 1.892 comparendos por no observar las normas de tránsito, no portar la licencia de conducción y por no tener revisión técnico-mecánica”, dijo.

Hasta el momento se reporta normalidad en las vías, sin embargo, permanece el cierre total en la vía La Fortuna-Bucaramanga.

Este domingo no aplica la restricción para vehículos de carga.