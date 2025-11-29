Avianca actualiza el software en un 51% de sus aviones para cumplir las modificaciones de Airbus

La aerolínea Avianca emitió un comunicado sobre el avance en la actualización de sus aeronaves, con el fin de cumplir las modificaciones requeridas por Airbus. En ella la entidad afirma que avanzan en estos momentos a un buen ritmo pues en estos momentos se ha actualizado el software en un 51% de sus aviones en donde se espera que se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar durante los próximos días.

Adicionalmente, la aerolínea reiteró en su comunicado las recomendaciones para los pasajeros afectados por la actualización de software. Avianca recordó que quienes tenían vuelos programados para el 29 de noviembre cuentan con opciones de reacomodación, ya sea con la misma compañía o con aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.

Para quienes estas alternativas no se ajusten a sus planes, la compañía ofrece dos caminos: Reprogramar sin penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original; o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados. El trámite se gestiona según el canal de compra: directamente en avianca.com si adquirieron con la compañía, o con la agencia si fue una compra por terceros.

La aerolínea también insiste en tres puntos clave: Revisar las comunicaciones enviadas al correo asociado a la reserva, consultar el estado del vuelo en avianca.com y, muy importante, no ir a los aeropuertos si el vuelo no está confirmado.



Finalmente, Avianca recuerda que las ventas siguen cerradas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el objetivo de evitar mayores afectaciones y priorizar la reacomodación de los pasajeros ya afectados.