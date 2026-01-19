En vivo
Avianca pide aprobar proyecto para endurecer sanciones por aumento de casos de pasajeros disruptivos

Avianca pide aprobar proyecto para endurecer sanciones por aumento de casos de pasajeros disruptivos

Con 572 incidentes de pasajeros disruptivos en 2025, un 27,1 % más que el año anterior, Avianca encendió las alarmas por la creciente violencia contra su personal.

