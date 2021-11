Bajémosle el tono y tranquilícense: el llamado de la procuradora sobre Hidroituango

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, hizo un llamado para bajarle el tono a las discusiones sobre el conflicto que se ha generado en torno al contrato de EPM con Hidroituango y el presunto incumplimiento en la terminación de las obras.

“Bajémosle el tono, seamos tranquilos frente a un tema de tanta trascendencia para el país como es la energía que va a ofrecer esa construcción, 17% de la generación de energía está en juego con esa construcción, tranquilícense no estemos hablando tanto, no hablemos tanto y dejemos que los procesos se realicen dentro de sus respectivas competencias”, puntualizó.

La jefe del Ministerio Público señaló que si la gran discusión es si se termina o se cede el contrato de los constructores, se debe abordar el tema con las pruebas existentes y por eso pidió al gerente de EPM certificar sus actuaciones, para posteriormente entrar a tomar las decisiones del caso.

“Los constructores están continuando con la obra y EPM está pagando por lo que están haciendo y no ha habido alguna reclamación no acorde con lo que están realizando los constructores sobre esa obra, pero eso no puede quedarse en las discusiones de medios o en las discusiones políticas, tenemos que entrar a una discusión de fondo y técnica”, señaló.

