Bandidos no tienen control del territorio: comandante de FFMM sobre grupos mexicanos en el Pacífico

Este jueves desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro hizo una grave advertencia sobre la situación de orden público al reconocer que el poder en el litoral Pacífico, aparte del Estado, lo tienen los mexicanos, refiriéndose a los cárteles de droga de ese país.

“Los dueños de las armas en el pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, advirtió.

Al respecto el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en entrevista con Blu Radio que los “bandidos” no tienen el control territorial y que siguen haciendo operaciones para combatirá a los grupos ilegales internacionales.

Lo digo de manera general, estamos confrontando todo tipo de amenaza, sea transnacional, sea un factor de inestabilidad interno, por igual los estamos confrontando y atacando en el desarrollo de diferentes operaciones militares conjuntas y de manera muy coordinada con la Policía señaló el general Giraldo

“Estamos haciendo un esfuerzo por mantener el control del territorio porque los bandidos, los que atacan la población civil, los bienes del Estado, los bienes privados, no tienen un control del territorio, es un control ilegal y para eso están las autoridades para ejercer el control legal”, agregó.

Consultado nuevamente sobre si los cárteles mexicanos tienen el control del Pacífico colombiano respondió: “No lo pueden tener, aquí lo que se presenta es un control por todas las economías ilegales y todo lo que produce bienes para la ilegalidad y es ahí donde nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para evitar que se produzcan esas economías y legales y, segundo, para que estos grupos terroristas estén haciendo injerencia en el territorio”.

