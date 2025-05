Benedetti tras reunión con Francia Márquez: “Para pelear hay que subirse al ring, yo no lo he hecho”

El ministro del Interior se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez luego del polémico consejo de ministros en el que la funcionaria le expresó al presidente su inconformidad por el nombramiento de Armando Benedetti en el Gobierno.

De acuerdo con el ministro, el encuentro en el que hablaron sobre la consulta popular y el orden público del país se dio en un buen clima. “Para que haya pelea, alguien tiene que subirse al ring; yo todavía no me he subido a ningún ring”, afirmó.

El tema principal fue la articulación de la política de desarrollo integral del Pacífico, liderada por Márquez, que involucra al Ministerio del Interior por su papel frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Armando Benedetti y la vicepresidenta Francia Márquez Foto: Suministrada

El jefe de esta cartera también se reunió con la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, para abordar temas de relaciones con Estados Unidos , certificación y relación bilateral. El jefe de la cartera política negó estar interviniendo en política exterior. “Cuando digo lobby, quiero decir que hay que hacerlo internamente para buscar la concertación y, como jefe de despacho, coordinar una posición concertada con el Gobierno Nacional”.