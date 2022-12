Beneficiarios de Ser Pilo Paga denuncian que les tocó declarar renta; la entidad respondió

Un grupo de jóvenes, quienes se beneficiaron con el programa Ser Pilo Paga y que se graduaron en 2019, denunciaron que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, les notificó que deben declarar renta de ese año, fecha en la que el Icetex les condonó el 100% de la carrera universitaria.

Cristian Beltrán fue uno de los beneficiados y contó que algunos de sus compañeros del programa Ser Pilo Paga “ni siquiera tienen trabajo ni dinero para pagarle a un contador para que les ayude con la declaración de renta”.

“Hicimos el trámite de condonación con Icetex y la Dian luego nos notificó que debemos hacer declaración de renta, no lo sabíamos y nos sorprendimos porque nuestros recursos no son altos (…) Cabe aclarar que no se paga impuestos, pero toca buscar el contador que nos haga el trámite y en esta situación tan dura económicamente algunos no pueden asumir eso”, dijo el joven.

Blu Radio consultó a la Dian que informó que los estudiantes de Ser Pilo Paga deben declarar renta porque, pese a que hayan recibido un ingreso del Estado, la entidad debe contar con esa información.

Sin embargo, fueron enfáticos en decir que los jóvenes beneficiados no tienen que pagar absolutamente nada de impuestos en la declaración de renta.

