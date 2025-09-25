BIBO 2025: quince años premiando a quienes salvan la biodiversidad en Colombia

Los premios ambientales BIBO, organizados por El Espectador, celebraron sus 15 años reconociendo las mejores prácticas en sostenibilidad y biodiversidad en Colombia. Este 2025, los galardones destacaron proyectos que unen innovación, conservación de bosques, economía verde y trabajo comunitario.

En la categoría de Innovación y Bioeconomía, el primer lugar en la subcategoría de microempresas público-privadas fue para FiberGreen América Trading Company, mientras que en la línea de negocios verdes se premió al colectivo de mujeres Ayakuná, de Belén de los Andaquíes, Caquetá, por su apuesta de resiliencia y gobernanza territorial.

En la subcategoría de grandes empresas público-privadas, el galardón lo obtuvo Piscilago, de Colsubsidio, reconocido no solo como parque acuático, sino también como un aliado estratégico en la conservación del bosque seco tropical en el Alto Magdalena.

En la categoría de Cuidado Comunitario de la Biodiversidad, la ganadora fue la Fundación Impulso Verde Kuaspe, que desde hace diez años lidera procesos de restauración comunitaria y producción de material vegetal para reforestación.



El premio a la mejor empresa público-privada recayó en Postobón, que suma más de 36 mil hectáreas protegidas y proyectos de seguridad hídrica en diferentes regiones del país.

Por último, en la categoría de Educación Ambiental, se entregaron dos primeros lugares: la Corporación ConscienciaGreen y la Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy, ambas reconocidas por sus iniciativas de sensibilización y formación comunitaria.

Los ganadores coincidieron en que estos reconocimientos son un impulso para seguir trabajando por la sostenibilidad.



Mario Navarrete, de ConscienciaGreen , afirmó que el premio es “una motivación para continuar sensibilizando a las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente”.

, afirmó que el premio es “una motivación para continuar sensibilizando a las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente”. Isabel González, de Mujeres Ayakuná , resaltó que el galardón es “un orgullo y un llamado a todas las mujeres rurales del Caquetá a seguir luchando por el territorio”.

, resaltó que el galardón es “un orgullo y un llamado a todas las mujeres rurales del Caquetá a seguir luchando por el territorio”. David Ossa, de Piscilago , destacó que el reconocimiento “valida más de 25 años de trabajo en investigación, educación ambiental y turismo sostenible en el Alto Magdalena”.

, destacó que el reconocimiento “valida más de 25 años de trabajo en investigación, educación ambiental y turismo sostenible en el Alto Magdalena”. Dianiris Peralta, de Postobón , aseguró que este logro “ratifica el compromiso de la empresa con la biodiversidad y las comunidades”.

, aseguró que este logro “ratifica el compromiso de la empresa con la biodiversidad y las comunidades”. Antoine Gerigné, de Impulso Verde Kuaspe, subrayó que su modelo de restauración comunitaria “es replicable y responde a las necesidades de involucrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre su territorio”.

En los Premios Ambientales BIBO de El Espectador, en la categoría de Innovación y Bioeconomía, subcategoría de microempresas y pequeñas empresas público-privadas, el primer lugar fue otorgado a Fiber Green América Trading Company S.A.S. #VocesySonidos pic.twitter.com/wmphJwRA7w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2025

Publicidad

Con esta edición, los Premios BIBO reafirman su papel como un escenario vital para visibilizar y fortalecer las iniciativas que buscan un futuro sostenible, justo y resiliente en Colombia.