Blu, la segunda emisora de radio hablada más escuchada en Colombia

Según los últimos datos entregados por el Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR), tras apenas 4 años de operaciones, Blu Radio se consolidó como la segunda opción de las audiencias de radio hablada en Colombia, creciendo 20.2% en los últimos 4 meses (julio-octubre).



Según el ECAR, mientras BLU crece un poco más de 20%, W Radio, su más cercano competidor, solo lo hizo en un 4%. Adicionalmente, las otras 3 cadenas de la medición, entre las que se encuentra la que encabeza el estudio, Caracol Radio, decrecieron entre un 6.6% y 12,9%.





La franja de opinión e información de Blu Radio, Mañanas BLU, dirigida por Néstor Morales, creció 14.3%, espacio que inicia a las 4 a.m. y se extiende hasta las 10:30 a.m., con la participación de los principales analistas políticos del país como Felipe Zuleta, Juan Lozano, Nicolás Uribe, Álvaro Forero, Aurelio Suárez, y Andrés Mejía. (Lea aquí: BLU Radio es una de las emisoras más escuchadas por líderes de opinión en el país )



En la franja de 2 a 4 de la tarde, Blu Radio se ubica como la radio hablada más escuchada en Colombia, con su oferta deportiva ‘Blog Deportivo’, dirigida por Javier Hernández Bonnet, con un crecimiento de 17.7%.



El programa de humor político de Blu, Voz Populi, creció 56.4% ante su principal competidor, que pierde el 8.9%. Liderado por Jorge Alfredo Vargas, Voz Populi hace una apuesta no solo de radio, sino también de televisión y el mundo digital con Voz Populi Te Ve y Voz Populi Toons.



Sobre el alcance total de audiencia en el país, mientras Caracol Radio (1) y La W (3) tienen 25 frecuencias nacionales, Blu Radio llega al segundo puesto con apenas 11.



En la tabla general de marcas de radio (emisoras habladas y musicales), Blu Radio ocupó el puesto número 6; además, es primera en radio hablada en Cali, Barranquilla y Villavicencio.



Blu Radio es líder en noticias. En cabeza de Ricardo Ospina, el servicio informativo de Blu se extiende en Colombia con la más completa red de corresponsales, y en las principales ciudades del mundo, con boletines y noticieros cada 30 minutos las 24 horas del día.



Blu también es líder digital. BluRadio.com y su presencia en las diferentes redes sociales, disputa el primer lugar de audiencia digital con Caracol Radio. Según Comscore, Blu Radio tiene el segundo lugar en el total de radios en digital y octavo del total de medios generales en Colombia.



“A todos los oyentes de Blu Radio, los que se informan, entretienen y divierten con nuestra programación, con nuestros talentos al aire, con el respeto de siempre a todos los puntos de vista: gracias por su fidelidad y compañía”, aseguró Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de radio de Caracol Televisión tras conocer estos resultados de ECAR.



Blu Radio es la cadena radial de Caracol Televisión, de propiedad del Grupo Valorem S.A., que inició operaciones el 6 de septiembre de 2012 en Bogotá y hoy se extiende en las principales ciudades de Colombia con 11 frecuencias.





