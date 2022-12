Bogotá podría tener carriles preferenciales para quienes compartan el carro

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, no explicó exactamente dónde podrían ponerse en marcha estos carriles preferenciales, pero comentó que se podría hacer un piloto en la Avenida Boyacá y la Calle 100 en las próximas dos semanas.



Vive Bogotá hizo un sondeo en las calles de la capital, donde algunos celebraron la propuesta y otros advirtieron falta de seguridad para compartir sus vehículos.



“No creo que comparta mi carro con alguien que no conozca”, manifestó un ciudadano.



“Si es un familiar o persona conocida, sí lo compartiría pero a gente desconocida claro que no”, comentó otra conductora.



La medida buscaría motivar a compartir el carro y descongestionar las calles de la ciudad.



En diálogo con BLU Radio, el experto en movilidad Darío Hidalgo dijo que “es una iniciativa distinta y que no se ha presentado en Bogotá”, por lo que dijo que es bueno buscar alternativas para aquellos que no se van a bajar del carro.



Sin embargo, comentó que hay dos retos grandes: lograr que nadie infrinja la norma y mejorar la infraestructura de Bogotá.