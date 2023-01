¿Bolívar a favor de quién estaría hoy? Estaría con Ucrania: exalto comisionado de Paz Jaramillo

Sergio Jaramillo es exalto comisionado de Paz y actualmente hace parte de una iniciativa que busca alzar la voz en América Latina en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania , que está por cumplir un año. Según contó, es una fuerza independiente unida para apoyar a quienes son víctimas y viven la guerra.

En redes sociales la campaña se llama #AguantaUcrania y ya se han sumado varios académicos, pensadores, políticos, personalidades, entre otros. Sin embargo, Jaramillo aclaró que no es un movimiento con tintes políticos y que, por el contrario, es “para decirles a los ucranianos que aguanten”.

“Ucrania no es un peón, tenemos que levantar la voz (…) Hay tiempos para la guerra y tiempos para la paz. La paz no va a llegar si el otro no entiende que la guerra no es el camino, por eso Ucrania tiene que resistir”, comentó en diálogo con Meridiano Blu.

En ese sentido, recordó la lucha de Simón Bolívar por la independencia de varios territorios y se preguntó a quién apoyaría en medio de esta guerra: “Bolívar a favor de quién estaría hoy. Bolívar estaría con Ucrania, por un pueblo libre”.

Sobre #AguantaUcrania detalló que la gente de América Latina sabe lo que es que las demás regiones den la vuelta y no aporten soluciones a un problema global como, por ejemplo, la migración, pero, asimismo, entienden lo que es recibir apoyo, que es lo que ahora quieren hacer con la campaña.

“Para dar una voz de aliento al pueblo de Ucrania desde América Latina, sabemos lo que significa que el mundo se olvide de uno, tenemos problemas masivos de migración que a nadie le importa; Colombia por muchos años estuvo completamente abandonada, pero, a la vez, sabemos que significa que el mundo nos de apoyo, como luego ocurrió tanto en la guerra como en la paz”, manifestó en Blu Radio.

Así, dijo que es hora de “llamar las cosas por su nombre”: “Olvidémonos de la geopolítica. Si usted invade a su vecino, es un invasor; si le lanza un misil a un edificio residencial y mata a 50 personas, pues está asesinado civiles”, puntualizó.

Vea la entrevista completa en Meridiano Blu: