Bruce Mac Master dice que Petro lidera campaña de desprestigio contra las empresas

El director de la Andi, Bruce Mac Master, dijo en sus redes sociales que el presidente Gustavo Petro lidera una campaña contra las empresas, algo que calificó como inaudito.

Para Mac Master, no tiene sentido que el presidente se precie de defender a las minorías, pero, al mismo tiempo, estigmatice un sector tan importante para el país.

“Es inaudito que un presidente, que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de los señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”, escribió.

Mac Master ha dicho que el presidente Gustavo Petro ha tratado de dar la idea de que las empresas no quieren pagar impuestos: “Nuevamente el presidente Gustavo Petro diciendo que los empresarios no quieren pagar impuestos, tengo que decirle que esa no solo es una afirmación injusta, sino que no refleja la realidad y estigmatiza la empresa”, trinó hace unos días el presidente de la Andi.

El presidente de la Andi ha dejado ver sus diferencias con el presidente de la República, especialmente en temas como la reforma tributaria, de la cual ha dicho que no es necesaria. Lo mismo ha hecho con la posición del Gobierno respecto a Ecopetrol y la producción de Petróleo.

“Con anuncios y amenazas en los últimos meses los colombianos hemos perdido 20.000 millones de dólares en el valor de Ecopetrol. Eso es más de 100 billones de pesos. ¿Es que no nos damos cuenta? Hay que ser muy miope para no darse cuenta de que al Estado y a todos los colombianos, independientemente del gobierno, les conviene tener un Ecopetrol fuerte y rentable”, trinó Mac Master hace unos días.

