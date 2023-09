¿Buen samaritano? Diputado es investigado por usar camioneta de la UNP para mover enseres

Luego de que la Procuraduría Regional de Arauca anunció una investigación formal y un posible pliego de cargos en contra del diputado Juan Alfredo Qüenza Ramos, por, presuntamente, haber incurrido en una falta disciplinaria gravísima al haber hecho uso indebido de la camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para su traslado y protección; el diputado y actual candidato a la alcaldía del municipio de Arauca respondió a Blu Radio, sosteniendo que todos los usos irregulares de la camionetas se hicieron en momentos de atención de una emergencia humanitaria.

A Qüenza lo investiga la Procuraduría, ya que incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria al omitir sus deberes funcionales, además de ir en contravía de los principios que rigen la moralidad y la función pública; ya que no puede utilizar los bienes destinados para su protección y trabajo público para acciones que no estén contempladas y asignadas.

“El pasado 13 de julio del 2021, cuando Arauca pasaba por una situación de crisis por el desbordamiento del río Arauca en el sector de la Yuca (vía Caño - Limón), había una persona de la tercera edad y tenía todos los enseres en ese momento tirados en la carretera, lo poco que pudo rescatar de su humilde vivienda. Lo que yo hago como funcionario, como servidor público, como político y como ser humano es detenerme y le ayudo a subir los enseres a la camioneta de la UNP y lo traslado a 200 metros a un lugar seguro, que queda el salón comunal de esa vereda, de la vereda La Yuca”, señaló el diputado Qüenza.

Diputado en Arauca investigado por usar camioneta de la UNP para mover enseres Foto: suministrada

Frente al traslado de una gran cantidad de sacos de arena, comentó el diputado que esta compra se hizo de su bolsillo y que se utilizó la camioneta para trasladar estos sacos para evitar el desbordamiento del río y afectar a las comunidades.

“En el mes de agosto del año 2021, la creciente del río Arauca desbordó el dique perimetral y en ese momento, presentándose esa emergencia manifiesta, yo me desplacé como político y dirigente de mi municipio y compré de mi pecunio mil sacos para poder construir una barrera de protección para que el agua no pasara por encima del dique, no lo rompiera y no tuviéramos una tragedia mayor en nuestro municipio y afectara cerca de 15.000 familias”, aseguró Qüenza.

El candidato sostuvo que detrás de todo esto hay una persecución política por parte de la procuradora regional, Carolt Larrarte, para quien a consideración del diputado está favoreciendo a otros aspirantes a la alcaldía municipal.

