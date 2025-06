Buscamos a Naciones Unidas para promover acuerdo que baje tensión politica y violencia: Defensoría

La defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la situación actual que vive el país y reveló que, luego del atentado contra el senador Miguel Uribe, decidieron convocar una reunión con Naciones Unidad y la Iglesia Católica.

"Fue una iniciativa que surgió el domingo pasado después del lamentable atentado al senador Miguel Uribe, entonces decidimos en la Defensoría del Pueblo buscar a las Naciones Unidas representadas en la misión de verificación del acuerdo de paz y a la Iglesia Católica, representada en la Conferencia Episcopal, cpn el fin de promover un acuerdo que bajara la tensión política y bajara la violencia simbólica, porque hoy hay una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que representa también la democracia", dijo la defensora.

A su vez, indicó que otros sectores del país, incluso, partidos políticos y precandidatos a la Presidencia de la República, se han querido acoger a esta iniciativa.

"Esta idea fue aceptada por estas instituciones internacionales y hemos tenido una muy buena acogida y la suscripción de muchos partidos políticos y candidatos. Hay otros sectores que lo han dudado y que lo siguen pensando, pero no porque se opongan a la idea, sino porque muchos de ellos consideran que no lo deberían firmar hasta tanto el presidente de la República no lo firme", enfatizó.

Con lo anterior, la Defensoría del Pueblo busca promover dicho acuerdo, sin embargo, aún no hay respuestas claras del presidente Gustavo Petro sobre su firma en este compromiso.

Finalmente, en dicha entrevista, la defensora del Pueblo también destacó la expansión de grupos armados ilegales y la fragmentación del conflicto armado, comparando la actual crisis con la violenta década de los 80 en el país.

