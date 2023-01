Cada 40 segundos se vende una moto nueva en Colombia: ¿qué las hace tan atractivas?

Cada 40 segundos se vende una moto nueva en Colombia . De acuerdo con las cifras del Runt y cálculos de Andemos, en diciembre de 2022 se matricularon 64.247 motos nuevas, un -19.2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Entretanto, el 2022 concluyó con 822.617 motos nuevas circulando en el país, un 10.9% más que durante todo el 2021.

“Hay un entorno que favorece el desarrollo de las motos en Colombia. Un transporte público deficiente, una política muy restrictiva a otros medios de transporte como el vehículo particular, los incentivos a las motos como las que no pagan impuesto vehicular, además, la moto no paga peaje”, aseguró Oliverio García, presidente de Andemos, a Mañanas Blu.

Por cada vehículo que se matriculó durante 2022 en el país, salieron a circular 3.1 motos nuevas, superando la cifra histórica de 2021, cuando registró 3.0.

“En el 2022, el 75% de los vehículos fueron motos. Es una cifra que deja mucho qué pensar porque ese porcentaje ha aumentado. Más del 60% del parque automotor son motos, es un indicativo de que la política pública debe incluir a las motos dentro del programa de movilización”, resaltó García.

Por ciudades, Funza, Sabaneta, Soacha, Florida y Madrid fueron las que mayor número de matrículas de motos registraron en el 2022.

“Andar en moto es muy económico si lo comparamos con un transporte público, inseguro y con cobertura limitada. Además, que no hay pico y placa”, puntualizó.

Sobre el descuento del Soat, García resaltó que es “una medida razonable” para evitar la evasión del pago, “ente otras cosas”.

¿Cómo saber si soy beneficiario del descuento del SOAT?

Los conductores interesados en aplicar al descuento del 50 % del SOAT deberán primero que nada revisar su tarjeta de propiedad; ahí, se deberá revisar las especificaciones, el tipo de vehículo, el cilindraje, la antigüedad y la capacidad de pasajeros, para entender si aplica o no en la medida.

Según el documento, los conductores que registren un buen comportamiento en las vías sin accidentes tendrán un incentivo, pues tendrán un descuento en el valor del SOAT por única vez del 10 % sobre el valor de la prima emitida.