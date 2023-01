OPS sobre nueva variante de ómicron: "Puede tener la capacidad de evadir la respuesta inmune"

Se cumplen tres años después de que China anunció su primera muerte por COVID-19: un hombre de 61 años que frecuentaba el mercado de la ciudad de Wuhan en el que se comenzó a transmitir el virus. A este momento se siguen presentando variantes y sublinajes que reafirman que la enfermedad aun no se ha ido. El doctor Jairo Méndez, asesor regional en enfermedades virales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, habló en Mañanas Blu sobre el nuevo sublinaje de ómicron y aclaró cómo lo están llamando los expertos.

“Primero que quisiera aclarar que el nombre de 'Kraken' no existe y que ese tipo de normarse que se han popularizado realmente no tienen un soporte ni han sido respaldado por la OMS, de hecho esta variación sigue siendo de la variante ómicron dentro de esta están los sublinajes o subvariantes y dentro de estas, está en particular, es una que se ha visto en Estados Unidos incrementándose durante los últimos meses que se llama XBB1.5 entendemos que la nomenclatura puede ser un poco compleja, pero estamos trabajando para facilitar el nombre”, indicó el doctor.

El doctor Méndez se refirió a la transmisibilidad de esta variante 1.5, pues ómicron y sus diversas subvariantes son los responsables los nuevos contagios en varios países del mundo. El virus está mutando constantemente y este sublinaje ya fue detectado.

“En general, ómicron es una de las variantes que más capacidad de transmisión tiene y lo sabemos desde casi un año que está circulando esta variante y efectivamente estos nuevos sublinajes tienen capacidades de transmitirse más rápido. Si bien no es significativo se ha visto que está en particular puede tener un poco más de capacidad de evadir la respuesta inmune y hace que se pueda transmitir más fácil y rápidamente. Estamos siguiendo muy de cerca para determinar el verdadero impacto que pueda tener”, enfatizó.

El colombiano habló del por qué le siguen saliendo sublinajes a la variante de ómicron y no a otras variantes del SARS-CoV-2 o como lo conocemos al COVID-19.

“Lo que estamos viendo al interior de ómicron es qué hay una cantidad de virus que evolucionan de manera independiente y, lo más importante,que mientras el virus siga transmitiéndose, la posibilidad de generar nuevas variaciones va a existir. Es un proceso biológico y eso va a seguir ocurriendo y además ocurre con otros virus como la influenza”, indicó.

Finalmente, el doctor Méndez aclaró que el virus sigue circulando y que en esta región hay regiones que no se han vacunado y resaltó la importancia de la vacunación que demostró que con la inmunización se redujeron las muertes y la letalidad del virus del COVID-19.

Varios países y regiones han impuesto restricciones a los viajeros procedentes de China ante el temor a nuevas variantes, lo que ha provocado la ira de Pekín, que defiende que ha compartido información "de forma, abierta, puntual y transparente" y que las medidas no tienen en cuenta "ni a la ciencia ni a los hechos ni a la situación epidémica real".