Cada declaración de Guillermo Botero contradice a la anterior: Mauricio Toro

El representante Mauricio Toro, uno de los promotores de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que la información que ha entregado el funcionario sobre determinadas situaciones de las Fuerzas Militares son contradictorias, un hecho que calificó como grave.

“Lo que hicimos fue sumar los argumentos que ya traíamos, alimentados, no solamente por las denuncias del New York Times, si no toda la información sobreviniente que hemos venido encontrando en los diferentes medios de comunicación para demostrar que el ministro de Defensa es indigno para ejercer su cargo y es una persona que no cuenta con las capacidades para liderar la fuerza pública”, manifestó sobre la moción que fue presentada al Congreso de la República.



Añadió que es claro que hay “instrucciones alas Fuerzas Militares” para entregar resultados, algo que pone en riesgo a la población civil, según manifestó.

“Y uno de los temas que más nos preocupa a nosotros son las constantes respuestas que el ministro tiene a las situaciones de seguridad del país”, agregó.

En ese sentido, el representante señaló que aún no se sabe qué pasó con el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá.

“El ministro cada declaración que da es contradictoria a la anterior y eso afecta el buen nombre de las Fuerzas Militares, como pasó con la muerte de Dimar Torres. El ministro, o no tiene las capacidades para conocer lo que hace la fuerza pública o, en su defecto, está dando ordenes que afectan contra la moralidad de ellas o la población civil en Colombia”, enfatizó.





