Cámara apoyó penalización a evasores de renta, pero fuimos derrotados: ponente

El representante Alejandro Carlos Chacón, ponente de la Reforma Tributaria, se refirió a la carta enviada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en la que calificó de ineficiente el proyecto de cara a combatir la evasión de impuestos.



“Yo respeto indudablemente las posiciones al respecto, pero las tributarias no son para incluir normas penales en los códigos, nosotros estuvimos muy pendientes de acompañar la propuesta del fiscal que se dio en el último debate y fuimos derrotados”, dijo Chacón.



Así mismo, aclaró que “la tributaria traía un artículo que al fiscal le parecía que no era conveniente, uno porque la extinción de la acción penal daba la opción de que la gente cometiera la accione penal y no tuviera una sanción punitiva y bajar el monto de la evasión a 175 millones de pesos, ese bajonazo era muy grande, lo acompañamos en la Camara, pero de manera puntual el Senado, con una votación decisiva, consideró que era mejor el artículo que traía el Gobierno y ese fue el que debía quedar por mayoría”, agregó.



Chacón también señaló que durante el debate de la Reforma Tributaria no se abordó el tema de la desviación de los recursos recaudados por el pago de impuestos y agregó que la ley y la Constitución castigan a quienes se apropien del erario público.



“Esa es la destinación que deben tener los impuestos, eso lo dice la ley y la Constitución, necesariamente la justicia, y lo ha venido haciendo, debe castigar a las personas que se tomen el erario público, eso no se toca en una reforma tributaria porque lo que deben hacer los congresistas es votar para que eso sea una obligación, agregó.