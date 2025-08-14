Cambios en la cúpula y mandos de la Policía Nacional: se anuncian nuevos traslados y designaciones

La Policía Nacional oficializó una serie de traslados y designaciones en el alto mando de la institución, movimientos que responden a la estrategia de reorganización y fortalecimiento operativo en distintas regiones del país.

Entre los cambios más destacados, está la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) recibirá al coronel Edgar Andrés Correa Tobón, proveniente de la Metropolitana de Cúcuta, mientras que el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria será trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Por su parte, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides pasa de la Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC) a asumir responsabilidades en la Metropolitana de Cali (MECAL), mientras que el brigadier general William Quintero Salazar deja la Metropolitana de Cúcuta (MECUC) para incorporarse a la Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC).

Asimismo, el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea será trasladado de la Metropolitana de Cali (MECAL) a la Dirección de Carabineros (DICAR), y el brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante dejará la DECUN para integrarse a la JESEP.

En el rango de coroneles, también se registran movimientos clave. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, proveniente del Departamento de Tolima, se desempeñará en la Metropolitana de Cúcuta. Por su parte, el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera asumirá como jefe del Departamento de Tolima, dejando su cargo en el Departamento de Santander.

Otros traslados incluyen a la coronel Rocío Milena Melo Puerto, quien tomará el mando del Departamento de Caldas; el coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, que se trasladará del Departamento de Boyacá al Departamento de Bolívar; y el coronel Jhon Fredy Zambrano López, que pasará de la Metropolitana de Popayán (MEPOY) a la Metropolitana de Bogotá.

En cuanto a la formación policial, la coronel Sandra Bibiana López Duque deja la Metropolitana de Cartagena para asumir la dirección de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander (ECSAN).

También se destaca el nombramiento del coronel Germán Alfonso Manrique Cornejo como comandante de la Metropolitana de Popayán, proveniente de la Metropolitana de Cali. Entre otros cambios, el coronel Gerson Bedoya Piraquive asumirá funciones en el Departamento del Cauca, mientras que el coronel Jorge Andrés Bernal Granada será asignado al Departamento de Norte de Santander.