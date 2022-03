Cancelación del Jamming Festival 2022 dejó en la quiebra a muchos empresarios

Una tensa calma se vive en Ibagué , Tolima, por la cancelación del Jamming Festival 2022, lo que ha generado que hasta amenazas circulen en las redes sociales. Además, varios empresarios han quedado en la quiebra tras la no realización del evento.

“La Fiscalía ya inició una actuación formal para evitar que los compradores de boletas del Jamming Festival y los comerciantes sean perjudicados, y analizan el tema de las amenazas de muerte que han proferido por redes sociales”, aseguró Oscar Berbeo, secretario de Gobierno municipal.

El amanecer del este 18 de marzo fue frustrante para mas de 500 empresarios que llegaron de diferentes sectores de Colombia, a hacer su ‘agosto’, en el marco Jamming Festival 2022, en Ibagué y hoy están en quiebra, sumado a que, de momento, nadie les responde.

“En toda una tragedia humana se convirtió este evento, quise recuperar lo que había perdido en los dos años de pandemia, y hoy estoy en la calle, no tengo ni cómo devolverme”, aseguró a BLU Radio, Mario Cruz, comerciante de Pereira, Risaralda.

El propietario de Playa Hawai, Juan Raúl Solórzano, manifestó que "un grupo en redes estaba buscando la forma de amotinarse, dijeron que iban a hacer escándalos en Playa Hawai”. Además fue muy concreto cuando afirmó que ellos alquilaron las instalaciones del parque para la realización del evento, y que no tienen nada que ver con la organización del mismo.

“Yo tengo tamales, tengo lechona, tengo pinchos, tengo de todo, cerca de 18 millones de pesos invertidos y nadie me responde por nada; el secretario me dijo que fuera a vender dos a la calle, pero quien me asegura que no se me dañen los productos”, indicó, por su parte, el empresario Andrés Cuartas.

Las autoridades locales se han mostrado bastante preocupados por las afectaciones económicas, con estos comerciantes y han ofrecido la ciudad para que puedan salir a vender sus productos, este fin de semana, agregó el secretario de Gobierno municipal.

“Nosotras venimos con mi hija desde Santander y perdimos 12 millones de pesos entre las dos, sabemos que algunas personas conocieron previamente la decisión de cancelar el evento y no nos dijeron nada, y después de la media noche, se llevaron toda la cerveza, el trago, y todo lo de los artesanos”, dijo Alba Janeth Mesa, comerciante.

Las autoridades de Policía, Fiscalía y Sijin, aseguraron que en un trabajo conjunto han logrado recuperar algunas piezas que fueron robadas aprovechando la soledad de la madrugada.

Al parecer, la Fiscalía General de La Nación habría emitido una circular para evitar que los organizadores del evento posiblemente abandonen el país. Hasta el momento el ente investigador no ha confirmado ni desvirtuado la versión.

