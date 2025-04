Canciller Laura Sarabia confirma que Gobierno inició proceso para eximir visa a ciudadanos chinos.

A través de un trino en su cuenta de X, la canciller Laura Sarabia mencionó que sostuvo una conversación este viernes con el presidente Gustavo Petro en donde se inició el proceso de excluir visas a los ciudadanos de China, junto con otras nacionalidades.

La razón de esta decisión por parte del Gobierno es apuntar a impulsar el turismo, fortalecer las relaciones comerciales y fomentar la inversión en Colombia.

En conversación hoy con el presidente @petrogustavo iniciamos el proceso para eximir de visa a los ciudadanos chinos y otras nacionalidades. Un paso clave para facilitar el turismo, el comercio y la inversión en Colombia. Seguimos trabajando, como siempre, con visión compartida y… — Laura Sarabia (@laurisarabia) April 18, 2025

Esta decisión se enmarca en los esfuerzos del Gobierno nacional por diversificar los mercados internacionales, especialmente en el contexto de la actual guerra comercial impulsada por Estados Unidos a través de recientes anuncios arancelarios.

En la más reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la canciller Sarabia destacó la importancia de fortalecer los vínculos comerciales con China, al tiempo que reafirmó la solidez de las históricas relaciones con Estados Unidos.

Bandera de China y Colombia. Foto: Grok

“Con la delegación china acordamos, principalmente, no reemplazar el mercado de los Estados Unidos, sino avanzar en cómo potenciar las relaciones de Colombia con China. No está sobre la mesa reemplazar el mercado de EE. UU.; acercarnos a uno no significa alejarnos del otro. Seguimos apostándole a que Estados Unidos sea nuestro aliado”, señaló la canciller Laura Sarabia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se reunió este martes con el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, con el fin de avanzar en los preparativos para la próxima reunión entre la CELAC y China, que se llevará a cabo en mayo en Pekín. Este encuentro busca seguir consolidando la relación estratégica entre América Latina y el país asiático.