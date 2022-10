Canciller venezolana acusa a Argentina de injerencia en cuestiones internas

Rodríguez, que representa en la Cumbre de Asunción al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a Macri mostrando fotos de personas armadas que, según dijo, fueron tomadas en las "manifestaciones pacíficas" de 2014.



La canciller le dijo a Macri que al pedir la liberación de los políticos detenidos está defendiendo la "violencia política" y se manifestó dispuesta a debatir con él sobre derechos humanos con "sinceridad y franqueza" y "sin doble moral".



"Estas son las protestas pacíficas de 2014 para los que no lo habían visto (...) incendiaron el Ministerio Público, incendiaron servicios públicos esenciales, atentaron contra el acceso de los y las venezolanas a la alimentación, educación, 19 universidades fueron incendiadas", dijo Rodríuez mostrando las fotos a los asistentes a la cumbre semestral del Mercosur.



Maduro es el único de los mandatarios de los países del bloque, también formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que no asiste a esta reunión semestral.



En la reunión participan los presidentes Mauricio Macri (Argentina), Horacio Cartes (Paraguay), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Dilma Rousseff (Brasil), además de Evo Morales, presidente de Bolivia, país en trámite de adhesión al bloque, y Michelle Bachelet, presidenta de Chile, Estado asociado.



"Si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar con sinceridad, nosotros estamos en primera fila para ese debate", destacó la canciller venezolana en su intervención.



"En Venezuela existen poder públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional si realmente respetamos los principios fundamentales del derechos internacional", afirmó.



Rodríguez acusó a Macri de haber anunciado que va a "liberar a responsables de torturas de la dictadura" y de haber imputado a la a presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de "llamar a manifestaciones".



"Si vamos a hablar de derechos humanos de forma franca como pide Macri, tenemos que hacerlo sin doble moral", sentenció.



"No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos acusados de actos terroristas o para criminalizar la protesta social", expresó.



Previamente Macri, que asiste por primera vez a una cumbre del Mercosur, pidió ante sus colegas de la región "la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los Estados parte no puede haber lugar a persecución política por motivaciones ideológicas o por pensar distinto".



La oposición venezolana cifra en más de 75 los presos que considera "políticos", entre los cuales están Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, condenado a casi 14 años de cárcel por la violencia desatada después de una manifestación convocada por el, y Antonio Lezzma, alcalde metropolitano de Caracas. EFE