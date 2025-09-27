Cancillería pide evaluar cambio de sede de la ONU ante revocatoria de la visa de Petro

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su rechazo a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro y advirtió que esta “atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas”.

Según la Cancillería, la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, funciona bajo un acuerdo de sede que garantiza que los representantes de los Estados miembros puedan acceder al territorio estadounidense para participar en las sesiones multilaterales. Este principio, destaca el Gobierno, se basa en la inmunidad diplomática, la libertad de expresión y la obligación de permitir la participación de todas las delegaciones, sin importar sus posiciones políticas.

“El negar o revocar una visa como arma diplomática contradice el espíritu de la Carta de 1945”, advirtió la Cancillería, al señalar que este tipo de restricciones comprometen la independencia y libertad de los mandatarios en escenarios multilaterales.

En ese sentido, el Gobierno planteó incluso la necesidad de evaluar la posibilidad de que Naciones Unidas considere un país sede “completamente neutral”, que no condicione el ingreso de delegaciones por razones políticas.



Presidente Gustavo Petro ante la ONU Foto: AFP

La Cancillería recordó que el acuerdo de Sede de 1947 compromete a Estados Unidos a permitir el acceso de los representantes estatales a las instalaciones de la ONU, independientemente de sus relaciones bilaterales. Además, sostuvo que cualquier limitación basada en opiniones públicas o posturas diplomáticas constituye un retroceso frente a los estándares internacionales. Sin embargo, las opiniones de Petro no se dieron en la ONU sino en una protesta donde llamó a los militares a desobedecer órdenes.

El comunicado también vinculó la decisión de Washington con las posiciones del presidente Petro frente al conflicto en Oriente Medio. “Alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho”, sostuvo el Ministerio, asegurando que se trata de una obligación moral y política ante posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Publicidad

Este 26 de septiembre Estados Unidos informó que el mandatario colombiano no tendría visa para ingresar a ese país debido a sus acciones “imprudentes e incendiarias”. Esta medida se dio en respuesta a las manifestaciones propalestina en las que participó el presidente Petro donde hizo un llamado a los militares estadounidense a desobedecer órdenes.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, se lee en el mensaje con el que el Departamento de Estado anunció la revocatoria de su visa.

A pesar de la tensión diplomática, la Cancillería afirmó que Colombia continuará participando activamente en espacios multilaterales.