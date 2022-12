Capriles denuncia ataque armado en su contra y culpa a Maduro

del mismo al presidente de su país, Nicolás Maduro.



"Las cosas cambiaron Nicolás Maduro. Ni mandando a echarme plomo en mi estado vas a poder parar la derrota que te viene", escribió hoy Capriles en la red social Twitter al dar cuenta que "grupos minúsculos armados" lo atacaron durante un recorrido que hacía como gobernador en una zona del estado que abarca parte de Caracas.



El ataque no causó heridos ni daños y fue perpetrado, según Capriles, por "un grupo de personas afectas al oficialismo armadas, y presuntamente apoyadas por el alcalde oficialista de Yare, Saúl Yánez". (Vea también: Capriles recibió notificación de demanda de funcionarios sancionados por EE.UU. )



"Grupos minúsculos armados enviados por Nicolás Maduro no pudieron ni podrán pararnos" y "no van estos fascistas del Gobierno a frenar la fuerza del cambio", dijo en otros mensajes en alusión a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en las que la oposición espera obtener la mayoría actualmente afín al Gobierno.



"Felicito en nombre de los mirandinos a todos los funcionarios @valoryjusticia (policía regional) que a pesar de los tiros evitaron objetivo político que tenía PSUV", añadió en referencia al Partido Socialista Unido de Venezuela que lidera Maduro.



Maduro ganó las elecciones presidenciales de abril de 2013 con el 50,78 % de los sufragios, frente al 48,95 % que cosechó Capriles, diferencia de menos de dos puntos porcentuales que le llevó a denunciar que el gobernante "se robó la elección". EFE