Capturados presuntos responsables de masacre de 8 religiosos y atentado a alcalde de Calamar
Capturados presuntos responsables de masacre de 8 religiosos y atentado a alcalde de Calamar

Blu Radio conoció en primicia que se trata de alias Miller y alias Yuca P, integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc.

Foto: Blu Radio
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

La Policía y el Ejército dieron un duro golpe a las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare con la captura de los responsables de la masacre de ocho líderes sociales y religiosos en este departamento y del atentado contra el alcalde de Calamar, municipio del Guaviare.

Se trata de alias Miller, quien, según la información de inteligencia militar, sería el responsable material del homicidio de las ocho personas, quienes provenían del departamento de Arauca, desplazados por el conflicto en esta zona.

Los líderes fueron citados en el mes de abril y posteriormente asesinados; sus restos fueron encontrados tres meses después en una fosa común. Según la Fiscalía, la orden de este crimen fue dada por alias Iván Mordisco, quien señaló a estas personas de querer conformar una célula del ELN en el departamento del Guaviare.

Entre los capturados también está alias Yuca P., a quien señalan de participar en el atentado con drones a la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, ocurrido hace pocos días.

Junto a alias Miller y Yuca P. fue detenida alias La Crespa, quien, según las autoridades, se encargaba de realizar actividades de inteligencia criminal contra la fuerza pública y del cobro de extorsiones.

En las próximas horas se espera que estas personas, todas integrantes del frente Armando Ríos, sean presentadas ante un juez para legalizar sus capturas.

