Cárcel para hombre que manoseaba a pasajeras del MIO

Luego de varias audiencias, el juez 31 penal municipal de Cali envió a la cárcel a un hombre que acosaba y manoseaba a las pasajeras del Masivo Integrado de Occidente, MIO.

Se trata de una persona quien, según las autoridades, ya había cometido actos obscenos en repetidas oportunidades.

De acuerdo con una versión entregada por la Fiscalía, el hombre fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana en una estación ubicada sobre la calle 5 con carrera 22.

Asegura el ente investigador que una mujer denunció que el hombre, desde la estación Fátima, le “sobaba su órgano genital”.

“Muy molesta le dije al hombre que respetara, que qué le pasaba. Él portaba un maletín, y me corrí a la parte de atrás del articulado y el siguió haciendo lo mismo”, dijo la denunciante.

“Sin embargo, el sentó al lado mío. Allí metió la mano al maletín y sacó una navaja, me la puso en la cintura y me dijo ‘quédese quieta’. Yo pensé que me iba a robar y colocó la otra mano en mi pierna”, agregó.

El pánico aumentó cuando el hombre comenzó a hacer actos morbosos, hasta que la mujer buscó ayuda.

“Como pude me coloqué al lado de una pareja que iba en uno de los asientos y le dije a la señora que si podía ocupar el puesto donde yo estaba”, precisó.

“El esposo de la señora me dijo que había visto todo lo que estaba pasando. Sin embargo, el acosador puso su mano en la pierna de la señora y provocó la reacción de hombre quien lo agredió en la cara. El acosador sacó la navaja del maletín y lo hirió en su cabeza”, puntualizó.

En medio de la riña, el bus se detuvo en la estación de Santa Librada donde las demás personas comenzaron a golpear al hombre.

“Lo sacaron del articulado del MIO y lo entregaron a una patrulla de Policía que se encontraba allí”, aseguró la víctima en la denuncia.

Las autoridades, al revisar el maletín del hombre, encontraron dos gorras, dos camisetas, dos pantalones, y la navaja.

Así mismo, aseguraron que el hombre ya había ha sido detenido dos veces en estaciones del MIO, por acoso sexual.

Finalmente, la Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor responsable del delito de acto sexual violento y deberá pagar su condena en la cárcel.

