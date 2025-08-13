Carolina Hoyos tras muerte de su hermano Miguel Uribe: "Tener fe y creer en lo que no se puede ver"

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, en diálogo con Mañanas Blu, habló de la trágica partida de su hermano. Con una serenidad que desafía el inmenso dolor, Hoyos habló de esperanza, resiliencia y compromiso social, en un contexto de repetición histórica de violencia política que ha vuelto a sacudir a Colombia.

Al ser consultada sobre la fuente de su inquebrantable fortaleza frente a las múltiples tragedias que han marcado su vida, desde el asesinato de su madre, Diana Turbay, en 1990, hasta la reciente pérdida de Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos compartió una perspectiva arraigada en la fe y el amor.

Miguel Uribe y su madre, Diana Turbay // Foto: X @MiguelUribeT

"Yo creo que tener fe, creer en lo que no puedo ver, pero sé que existe, que es Dios, la Virgen María, es lo que me da la fe para poderme parar cuando no quisiera pararme, cuando no quisiera asumir lo que estoy viendo que me está pasando", afirmó.

Subrayó que el amor de quienes la rodean es un pilar fundamental que le permite levantarse, incluso cuando siente que no tiene fuerzas. "Es la mejor manera de pasar los momentos difíciles con fe, agarradita a mi Dios y rodeada de los que amo", enfatizó. Este mensaje de resiliencia personal se convierte en un faro para muchos en Colombia, una nación marcada por episodios de violencia que exigen una profunda reflexión social.



El impacto genuino de Miguel Uribe Turbay

Uno de los aspectos más conmovedores del homenaje a Miguel Uribe Turbay ha sido el masivo y espontáneo desfile de personas del común, superando las 5.000, que acudieron a despedirlo en Bogotá y desde diversas partes de Colombia. María Carolina Hoyos expresó su profundo asombro y gratitud por esta manifestación de afecto. Recordó cómo, desde el atentado contra su hermano, gente que Miguel "seguro nunca en su vida vio" comenzó a llegar a la clínica Santa Fe, "a prender una velita, a unirse en oración".

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en Colombia Foto: AFP

Miguel Uribe Turbay: del ajedrez a la visión de país y el liderazgo social

La conversación también se adentró en la juventud de Miguel Uribe Turbay y su temprana vocación de servicio. María Carolina recordó la pasión de su hermano por el ajedrez, un pasatiempo que trascendió la diversión para convertirse en una herramienta de transformación social. Miguel fundó una organización siendo muy joven, con la que recorría municipios de la costa como San Pelayo (Córdoba), Sucre, Bolívar y Antioquia, llevando su tablero de ajedrez.

Para Miguel, el ajedrez era más que un juego; era una filosofía de vida. "El ajedrez me dio estrategia, me dio, me enseñó a pensar", solía decir. Su objetivo era claro: "Quitarle niños a la guerra y niños que cambiaran los fusiles por los tableros, por los tableros de ajedrez". Esta visión de paz y formación para la juventud, más allá de la política tradicional, se convirtió en el eje de su vida y en una parte fundamental de su legado.

