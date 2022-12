Carrasquilla también tendrá que explicar negocios con Saludcoop: senador Robledo

El senador Jorge Robledo, congresista que promueve un debate en contra del ministro de Hacienda, aseguró en BLU Radio que Alberto Carrasquilla cambió la ley para beneficiarse y que eso es corrupción. Además, aseguró que el funcionario también debe explicaciones con el escándalo de Saludcoop.

“Lo que tenemos es un ministro de Hacienda que cambia la ley en su beneficio personal. Entonces me dicen, bueno, ¿es legal o no es legal? Es probable que sea legal, pero es corrupto. Porque resulta que la corrupción no se entiende solo como un asunto de violar la ley sino que también tiene que ver con cómo se hacen las cosas y si hay un procedimiento indebido o no”, indicó el congresista del Polo Democrático.

“Estaban reventando a 117 municipios de Colombia. Es inaceptable lo que sucede y sobre todo es inaceptable que habiendo tantos neoliberales amigos del doctor Duque nos tengan que traer preciso al de los bonos Carrasquilla para que sea ministro de Hacienda”, agregó Robledo.

“Es que si el doctor Carrasquilla se gana una plata y el negocio termina bien, pues uno dice, bueno… pero es que eso no podía terminar bien. ¿Cómo va a terminar bien un negocio donde a un municipio le clavan, es que esa es la palabra, le clavan inflación más 11 puntos? Es que esto fue un descaro”, afirmó.

“Findeter presta más la inflación, más 4 puntos. Le prestaron al triple del costo que se les podría haber prestado”, agregó.

“Vamos a hablar también, ojo con esto, de los negocios del doctor Carrasquilla con Saludcoop. Ha dado respuestas insuficientes, hoy voy a insistir en que me debe dar el informe completo de en qué consistió el negocio con Saludcoop. Hay tela de dónde cortar”, añadió.

De acuerdo, es necesario aclarar los vínculos del actual ministro de Hacienda con la EPS Saludcoop durante el tiempo en que Guillermo Enrique Grosso Sandoval actuó como agente interventor.

El senador Jorge Robledo aclaró que su intención no es, de momento, promover una moción de censura en contra de Carrasquilla.

“Son dos asuntos diferentes, yo creo que la moción de censura no debe plantearse ni aprobarse antes de que se haga el debate”, sostuvo.

