Carrotanques y tanques para asegurar agua a La Guajira tendrían que ser comprados nuevamente: UNGRD

El lío de los carrotanques en la UNGRD está lejos de acabar y las rancherías de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao siguen sin agua potable. Lo más grave es que Blu Radio conoció que los carrotanques comprados para llevar el recurso a las comunidades y los tanques entregados para almacenar el agua en el departamento tendrían que ser comprados nuevamente.

“Los tanques hay que comprarlos porque esos tanques no sirven y los carrotanques también hay que comprarlos porque no sirven… ¿Qué pasa? Que la Sentencia T - 302 obliga a entregarle mínimo 2 carrotanques a cada uno de los cuatro municipios de La Guajira… Eso no es algo muy difícil de hacer porque son ocho carrotanques, pero queremos ir más allá. Estos carrotanques, hasta que no tengan póliza, no van a circular. Como fueron contratados con costos excesivos, vamos a contratar una auditoría externa porque las aseguradoras no quieren asegurarlos y sin seguro no se pueden mover”, dijo Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El número de carrotanques y tanques que serían comprados depende de un estudio técnico que se realizará para evaluar el estado de cada uno; sin embargo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asegura que, de los 40 polémicos vehículos, solo servirían nueve.

Hay que hacer una auditoría externa porque simplemente porque yo diga que no funcionan esos carrotanques no quiere decir que no funcionen, hay que contratar universidades para que hagan auditorías y regular para siniestralizar las pólizas. Estos carrotanques no sirven, en mi opinión, solo 9 de los 40 carrotanques funcionan explicó

Esto, por supuesto, abre la puerta a la pregunta de si los más de 46.000 millones de pesos invertidos en los primeros 40 carrotanques comprados se perdieron.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, bajo la dirección de su nuevo director, Carlos Carrillo, intenta solucionar el enorme problema que dejó Olmedo López, a quien la Procuraduría recientemente le abrió una nueva investigación.