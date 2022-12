Catalina y Francisco Uribe Noguera sí encubrieron a su hermano: padre de Yuliana

Juvencio Samboní, padre de la pequeña Yuliana, habló en Mañanas BLU sobre la situación de la familia un mes después de la tragedia que enlutó e indignó al país por el asesinato y la violación de la menor de 7 años.



“La situación sigue siendo muy dura para toda la familia, aún recordamos todo lo de la niña, sus cosas y todo lo que era ella”, señaló el hombre en medio del dolor que lo embarga.



Preguntado por la salud de su esposa, puntualizó que ella se encuentra en mejores condiciones de salud, “ya podemos hablar con más tranquilidad y el bebé que espera está bien”.



Juvencio señaló que aunque la Fiscalía lo ha contactado, no le han dado mayores detalles de los avances del caso y las investigaciones llevadas a cabo por el crimen de la pequeña Yuliana.



“La Fiscalía me llamó para brindarme protección y preguntarme si nos habían amenazado”, añadió.



¿Francisco y Catalina Uribe Noguera son culpables de algo?



Samboní dijo que considera que los hermanos Uribe Noguera sí tienen alguna responsabilidad en el hecho, porque “no creo que él hiciera todo solo”.



“Ellos sí encubrieron a su hermano porque no avisaron temprano (…) Lo que yo sé es que ellos no dijeron dónde estaba el señor (Rafael Uribe Noguera)”, aseguró.



¿Había visto a Rafael Uribe Noguera merodeando por el barrio?



Manifestó que no podría asegurar que haya visto a Rafael Uribe merodeando cerca de su vivienda en los días previos al rapto de la menor.



“Yo salía desde las 7 de la mañana y llegaba después de las 5 de la tarde a la casa, así que yo no lo llegué a ver. Aunque varios vecinos sí me dijeron que lo vieron en un bazar los días anteriores”, apuntó.



Finalmente, dijo que ningún miembro de la familia Uribe Noguera lo ha contactado. “No he hablado ni una palabra con ellos”, mencionó Samboní.



