Cayó laboratorio de cocaína de alias 'Mordisco' con casi toneladas listas para exportación

Cayó laboratorio de cocaína de alias ‘Mordisco’ con casi toneladas listas para exportación

La operación conjunta permitió destruir el laboratorio al servicio de las disidencias e incautar droga avaluada en 51 millones de dólares.

