Cayó laboratorio de cocaína de alias ‘Mordisco’ con casi toneladas listas para exportación

Un operativo de la fuerza pública en zona rural de El Charco, en Nariño, permitió la destrucción de un laboratorio de clorhidrato de cocaína asociado a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’.

En la acción fueron incautados 2.846 kilos de cocaína, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 51 millones de dólares.La operación fue desarrollada por la Policía en coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea y con apoyo de la DEA.

El complejo ilegal operaba bajo un modelo de outsourcing criminal, una estructura independiente que producía droga para organizaciones transnacionales que emplean esta modalidad para evadir controles y diversificar su producción.

Según las autoridades, el laboratorio tenía capacidad para procesar grandes volúmenes de estupefacientes y era un punto clave para la salida de cargamentos hacia rutas internacionales.



Su destrucción representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico en esta región del Pacífico, donde estos grupos buscan expandir su presencia mediante la compra de armamento y el reclutamiento de jóvenes.

El cargamento incautado habría alimentado redes de violencia que operan en varios departamentos del país. Por ello, la intervención fue destacada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como un avance en los esfuerzos por reducir el poder económico de estas estructuras y recuperar la seguridad en zonas afectadas por la presión de grupos armados ilegales.

Las autoridades insistieron en que continuarán con operaciones sostenidas de inteligencia, presencia territorial y afectación de infraestructura criminal.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con narcotráfico y reclutamiento infantil a las líneas habilitadas, recordando que la reserva es absoluta.