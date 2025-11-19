Operaciones militares contra disidencias de 'Iván Mordisco' deben continuar

La Fiscalía y la Procuraduría comenzaron investigaciones penales y disciplinarias para determinar si hubo o no irregularidades en la ejecución de los bombardeos contra varios campamentos de alias 'Iván Mordisco', en los que murieron 15 menores de edad.

La Dirección contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía asumió la investigación frente a los elementos hallados en los bombardeos y la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos busca establecer si en dichas operaciones militares hubo omisión de protocolos a la luz del Derecho Internacional Humanitario, así como busca establecer si el trabajo de inteligencia contempló la presencia de menores de edad en las zonas bombardeadas.

Adicionalmente, la Fiscalía indaga sobre el reclutamiento ilícito cometido por parte de las disidencias de las Farc, de los menores de edad muertos durante las operaciones militares.

Por su parte la Procuraduría inició cinco indagaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en las que murieron 15 menores de edad en recientes operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca.



Ejército Foto: @COL_EJERCITO

En este caso, también se busca determinar si la Fuerza Pública cumplió con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y el principio de precaución que deben tener las actuaciones del Estado.

Por su parte el presidente Gustavo Petro sigue defendiendo el uso de bombardeos, dice que estaban en riesgo 20 militares en el bombardeo de Guaviare, mientras que con cinismo reapareció alias 'Iván Mordisco' en un video, en el que niega que su grupo criminal cometa el crimen de guerra de reclutamiento de menores de edad y amenazó con afectar las elecciones del año entrante.

Las dramáticas cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que este año han sido reclutados 162 menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, siendo las disidencias de Iván Mordisco, las principales responsables de este delito.

Sin duda hay que seguir la ofensiva por parte de la Fuerza Pública contra los grupos criminales en general y en particular en contra de Mordisco y sus secuaces, que son un residuo del hampa que quedó luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc.