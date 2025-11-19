En vivo
Operaciones militares contra disidencias de 'Iván Mordisco' deben continuar

Operaciones militares contra disidencias de 'Iván Mordisco' deben continuar

Por su parte la Procuraduría inició cinco indagaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en las que murieron 15 menores de edad en recientes operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca.

