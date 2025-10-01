Centro Democrático anuncia acción popular contra Petro por expulsar delegación diplomática de Israel

El Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra el presidente Gustavo Petro tras la decisión del mandatario de expulsar de Colombia a toda la delegación diplomática de Israel.

“La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”, señalaron desde el Centro Democrático.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro anunció la expulsión de la delegación diplomática de Israel tras la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la flotilla Global Sumud, la cual buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, dijo Petro en su cuenta de X.



El presidente Petro también informó que Colombia denunciará el Tratado de Libre Comercio con Israel. Además, dijo que la seguridad de la Casa de Nariño quedará bajo responsabilidad del Batallón Guardia Presidencial.