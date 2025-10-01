Se agrava crisis diplomática con Israel: Petro expulsó a toda la delegación de ese país en Colombia

El presidente Gustavo Petro expulsó a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia tras la detención de dos ciudadanas colombianas que iba a bordo de la flotilla Global Sumud, la cual buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro anunció la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en el país, luego de que las autoridades detuvieran a Manuela Bedoya y Luna Barreto durante la interceptación a las embarcaciones en el ingreso a la Franja de Gaza.

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro expulso a delegación de Israel de Colombia X: @petrogustavo

Petro indicó que la Cancillería interpondrá las demandas correspondientes, incluso en tribunales israelíes, e hizo un llamado a abogados internacionales para acompañar al equipo jurídico colombiano.



El jefe de Estado también informó que Colombia denunciará el Tratado de Libre Comercio con Israel. Esto a propósito de lo dicho durante el consejo de ministros esta semana. Agregó que la seguridad de la Casa de Nariño quedará bajo responsabilidad del Batallón Guardia Presidencial.

Frente a la decisión de Estados Unidos de retirar las armas entregadas en comodato, el mandatario aseguró que estas serán reemplazadas por el propio esquema de seguridad colombiano y calificó estas ayudas como un mecanismo de subordinación.

“Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”, concluyó.

