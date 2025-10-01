Se agrava crisis diplomática con Israel: Petro expulsó a toda la delegación de ese país en Colombia

El presidente Gustavo Petro expulsó a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia tras la detención de dos ciudadanas colombianas que iba a bordo de la flotilla Global Sumud, la cual buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.
A través de su cuenta de X, el presidente Petro anunció la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en el país, luego de que las autoridades detuvieran a Manuela Bedoya y Luna Barreto durante la interceptación a las embarcaciones en el ingreso a la Franja de Gaza.
“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Petro indicó que la Cancillería interpondrá las demandas correspondientes, incluso en tribunales israelíes, e hizo un llamado a abogados internacionales para acompañar al equipo jurídico colombiano.
El jefe de Estado también informó que Colombia denunciará el Tratado de Libre Comercio con Israel. Esto a propósito de lo dicho durante el consejo de ministros esta semana. Agregó que la seguridad de la Casa de Nariño quedará bajo responsabilidad del Batallón Guardia Presidencial.
Frente a la decisión de Estados Unidos de retirar las armas entregadas en comodato, el mandatario aseguró que estas serán reemplazadas por el propio esquema de seguridad colombiano y calificó estas ayudas como un mecanismo de subordinación.
“Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”, concluyó.