Hamás está estudiando el plan de paz de Trump para Gaza, afirma fuente palestina

Hamás está examinando el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza, afirmó este martes una fuente palestina cercana al movimiento islamista.

"Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina", indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta "que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia".

"Las conversaciones podrían durar varios días, dada su complejidad, en particular para coordinar la comunicación entre los miembros de la dirección y los movimientos tras la agresión israelí en Doha", agregó la fuente. Otra fuente palestina confirmó a AFP que Hamás está examinando el plan presentado el lunes en Washington y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En desarrollo...