En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

"Rotundamente, no", dijo Netanyahu en un video publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuenta detalles del ataque a Irán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuenta detalles del ataque a Irán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró la madrugada de este martes en un vídeo publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

"Rotundamente, no", dijo Netanyahu en un video publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año.

Donald Trump.jpg
Donald Trump //
Foto: AFP

Y agregó sobre la creación del Estado Palestino: "Ni siquiera está escrito en el acuerdo".

El acuerdo de paz para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y también la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Así lo recoge el punto número 19: "A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino".

En su vídeo, Netanyahu insistió en que Israel "asumirá la responsabilidad de la seguridad" de la franja, "incluyendo un perímetro de seguridad" e insistió en que ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno tras el fin de la guerra.

Benjamin-Netanyahu-AFP.jpg
Benjamin Netanyahu
Foto: AFP

Sin embargo, en el punto número 9 del plan de paz se incide en que la ANP, una vez completadas su reformas, podrá "recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva".

Publicidad

"Probablemente no le sorprenda saber que una abrumadora mayoría del público israelí no cree que la Autoridad Palestina realmente cambie", dijo Netanyahu.

También le puede interesar:

  1. Donald Trump y Netanyahu
    Donald Trump y Netanyahu
    Foto: AFP
    Mundo

    Netanyahu se disculpa y promete a Trump que no volverá a atacar a Catar tras reunión en Casa Blanca

  2. Donald Trump_FP.jpg
    Donald Trump
    Foto: AFP
    Mundo

    Plan de Estados Unidos para Gaza: fin de la guerra, liberación de rehenes y junta dirigida por Trump

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Benjamin Netanyahu

Donald Trump

Estados Unidos

Franja de Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad