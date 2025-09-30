Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró la madrugada de este martes en un vídeo publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

"Rotundamente, no", dijo Netanyahu en un video publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año.

Donald Trump // Foto: AFP

Y agregó sobre la creación del Estado Palestino: "Ni siquiera está escrito en el acuerdo".

El acuerdo de paz para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y también la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.



Así lo recoge el punto número 19: "A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino".

En su vídeo, Netanyahu insistió en que Israel "asumirá la responsabilidad de la seguridad" de la franja, "incluyendo un perímetro de seguridad" e insistió en que ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno tras el fin de la guerra.

Benjamin Netanyahu Foto: AFP

Sin embargo, en el punto número 9 del plan de paz se incide en que la ANP, una vez completadas su reformas, podrá "recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva".

Publicidad

"Probablemente no le sorprenda saber que una abrumadora mayoría del público israelí no cree que la Autoridad Palestina realmente cambie", dijo Netanyahu.