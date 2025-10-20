Centro Democrático culpa a Petro por retiro de ayuda de EE. UU. y nuevos aranceles de Trump

El partido Centro Democrático lamentó la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender su cooperación económica con Colombia y el anuncio del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los productos colombianos y calificó ambos hechos como “consecuencias directas de la errática política del Gobierno Petro”.

En un comunicado, la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe señaló que la ruptura del apoyo estadounidense representa “un duro golpe para toda la economía del país” y una muestra del “aislamiento internacional” al que estaría conduciendo el presidente Gustavo Petro a Colombia.

“El Centro Democrático lamenta profundamente la decisión de Estados Unidos, aliado histórico y socio fundamental de Colombia, de suspender su cooperación económica, sumado al anuncio del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a los productos nacionales”, manifestó la organización política. El comunicado agrega que el país enfrenta “una tragedia nacional por el avance del narcotráfico”, al recordar que, según sus cifras, “pasamos de 48 000 hectáreas de cultivos ilícitos al finalizar el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a más de 300 000 bajo la actual administración”.

Asimismo, el partido expresó su “reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional” por su papel en la lucha contra el narcotráfico, y advirtió que “por culpa del Gobierno Petro y la pérdida del apoyo estadounidense, su capacidad operativa y de inteligencia se verá seriamente afectada, debilitando la seguridad nacional y la estabilidad institucional”.



En el mismo texto, el uribismo exigió al Ejecutivo “implementar una verdadera política de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos” y “restablecer de inmediato los canales diplomáticos con Estados Unidos para recuperar la cooperación que ha sido vital en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho”.

El Centro Democrático también acusó a Petro de “aislar a Colombia de sus aliados tradicionales y acercarla a regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”. Finalmente, lanzó una dura advertencia política:

¿Acaso este debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho es la excusa perfecta que usted y su gobierno usarán más tarde para convocar a una Constituyente que les permita imponer y perpetuar su modelo progresista de la Dictadura Constitucional? cuestionó el partido en su comunicado.

Publicidad

Contexto internacional

El pronunciamiento del Centro Democrático se produce pocas horas después de que se confirmara que Donald Trump planea imponer aranceles a Colombia tras ordenar la suspensión de la ayuda financiera a ese país, acusando a Petro de ser “un líder del narcotráfico”.

Durante un vuelo en el Air Force One, Trump dijo a periodistas que “la declaración del senador Lindsey Graham es correcta”, en referencia al mensaje del legislador republicano que anticipó la decisión.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo”, escribió Graham en la red social X.Las tensiones entre Bogotá y Washington se han incrementado en los últimos meses, especialmente desde que Petro criticó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, calificando al mandatario republicano de “grosero e ignorante con Colombia”.