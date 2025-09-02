Publicidad

Centro Democrático en Cámara pide declarar al Cartel de los Soles como organización narcotraficante

Por medio de una proposición, la bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes busca que se declare al Cartel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista

Foto creada con IA
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 04:41 p. m.

La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes firmó una proposición para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declare al Cartel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista.

“El Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, propone exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos”, se lee en la proposición del Centro Democrático.

Desde el partido también señalan que el Cartel de los Soles es una estructura criminal y que el régimen de Nicolás Maduro tiene una influencia directa en esa organización.

“Su alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las Farc, ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas de Colombia”, dice la proposición.

Además, el Centro Democrático señala que los pobladores de la frontera se han convertido, en algunos casos, en víctimas de la violencia, la extorsión y el desplazamiento.

Los representantes a la Cámara también piden activar los mecanismos de cooperación internacional para perseguir al Cartel de los Soles, solicitar respaldo a Estados Unidos y a Israel y reforzar la seguridad fronteriza.

