Centro Democrático se retiró de sesión que conmemora a víctimas en el Congreso

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez aseguró que la nueva víctima en el país es la democracia, refiriéndose a lo sucedido después del plebiscito cuando no se reconoció el resultado.



Uribe, indicó que no se puede seguir por el camino del gobierno "el camino que llevamos no es el camino de la verdad. Nos engañan con las armas para victimizar a más colombianos. Anunciaron que eran 40 mil armas de las Farc, después Santos dijo que 16 mil y ahora anuncian la entrega de 7 mil", luego salió con toda su bancada hacia la plaza Simón Bolívar.



La representante de las víctimas, Alejandra Gaviria Serna aseguró que en el país se siguen catalogando las víctimas por categorías según el poder que ostenten.



"Consideramos que hay víctimas de primera clase, de segunda y de quinta y todos incluyendo a los periodistas consideran que Uribe no solo es víctima de primera clase, sino que tiene el derecho a pasar por encima de todos nosotros. Yo les recomiendo que busquen otras fuentes, que hablen con gente del Guainía, del Meta, del Atlántico y no se queden solo con la voz de quienes están en el poder".



Después de la acalorada discusión y al impedírsele el derecho a réplica al senador Uribe, luego de que fuera mencionado varías veces su nombre durante la intervención de las víctimas, la bancada del Centro Democrático se retiró y habló en la calle.



La bancada se fue a la Plaza de Bolívar y se sentó en las escaleras del Congreso, como señal de protesta. De inmediato, numerosos ciudadanos que estaban en la plaza llegaron hacia dónde se encontraba Uribe y le pidieron que hablara.



Allí, ante las personas en la plaza, explicó cómo en el Congreso fue negado el derecho democrático al no concedérsele la réplica y aprovechó para hablar sobre otros temas del país.



La Bancada recuerda que la sesión del día de hoy, para conmemorar el día de las víctimas, se rige por el reglamento del Congreso, Ley 5 de 1992, donde está consagrado el derecho a réplica, ley que por ser orgánica prima sobre las leyes ordinarias.