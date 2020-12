Centro Integrado contra el Terrorismo no es una nueva entidad burocrática: Rafael Guarín

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, habló en Mañanas BLU sobre la intención del Gobierno de expedir un decreto que creará un centro integrado de información e inteligencia contra el terrorismo, lo que ha generado dudas por la posible carga burocrática que pueda representar, así como posibles amenazas a los derechos humanos en cuanto a la forma en que se ejecutará la identificación de personas susceptibles a "procesos de radicalización".

El documento de borrador del decreto menciona como uno de los fines de la normatividad: "Prevenir o mitigar los efectos del miedo social que pretenden imponer las estructuras criminales, grupos armados organizados, delincuencia organizada u otras expresiones de radicalización violenta con fines terroristas".

Conozca el documento:

"Estamos elevando a decreto un mecanismo que ya viene funcionando para darle perdurabilidad. Lo integramos a dos instrumentos adicionales: uno el centro contra las finanzas ilícitas, que es el desarrollo de la ley 1941 de 2018, así como también un programa de prevención de la radicalización violenta", declaró Guarín.

"No es un centro de inteligencia, es un centro de intercambio de inteligencia. No es una nueva entidad burocrática. No es una nueva agencia ni una nueva institución, es una instancia de articulación de las capacidades de inteligencia e investigación", agregó.

De acuerdo con el consejero presidencial, la prevención de la radicalización violenta no tiene nada que ver con la protesta social.

"Una cosa es la protestas, que es un derecho sagrado, protegido constitucionalmente. Otra cosa son las acciones de violencia o de terrorismo", sostuvo Guarín.

"El tema de principios democráticos tiene que ver con la comunicación y la práctica social, así como también con los procesos pedagógicos. Es muy importante, así lo concebimos desde el Gobierno, poder articular la ejecución de distintas iniciativas que cumplan ese objetivo, con alcaldes y gobernadores. Esto no puede ser tampoco un problema que se aborde desde la Presidencia con cuñas de televisión o de radio. Se requiere mucho más, por eso el trabajo articulado", declaró el funcionario.

Escuche al consejero Rafael Guarín en entrevista con Mañanas BLU: