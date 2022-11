César Augusto Pachón, suspendido provisionalmente de su curúl en el Senado

El Consejo de Estado , resolvió suspender, de forma temporal, al senador César Augusto Pachón Achury, por posible doble militancia en la pasada jornada de elecciones legislativas.

"Suspender provisionalmente los efectos del formulario E-26SEN y la resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 preferidos por el Consejo Nacional Elector, en lo que hacen a la elección del demandado como Senador de la República", dice parte del auto.

El líder campesino, quien salió elegido al Congreso de la República por el Pacto Histórico, según la denuncia, habría apoyado a un candidato a la Cámara de Representantes de otra colectividad.

"A mi me pueden suspender de mi curúl, pero no me voy a callar. También en marzo quisieron robar votos. Es moento de contar todos los detalles de los que están detrás de quitarle curules y más al Pacto Histórico", escribió en su cuenta de Twitter Pachón, quien es uno de los acérrimos defensores del actual presidente de la República, Gustavo Petro.

