"Quisiera que en Pacto Histórico se entienda que son Gobierno y no oposición": Cecilia López

La ministra de Agricultura, Cecilia López, habló en Mañanas Blu de los retos de su cartera en materia de reforma agraria , así como del "fin de la luna de miel" del Gobierno. "Hoy no nos podemos beneficiar tanto como deberíamos con un dólar alto porque eso sería si tuviéramos exportaciones altas (...) ”, sostuvo la funcionaria.

Publicidad



La funcionaria dijo que estará en la cabeza de la cartera como "ministra senior" durante un tiempo responsable para resolver problemas de fondo. "A mí el presidente me ha dado mucho juego, al de Comercio también, igual a Alejandro Gaviria. Me siento absolutamente comprometida con la reforma agraria, tengo que dejarla andando", sostuvo.

La ministra reconoció que muchos funcionarios del Gobierno Petro han estado en el activismo y que pasar al Gobierno es difícil. "Él hizo una cosa maravillosa, le ha ido mucho peor a Gabriel Boric en Chile, porque se llenó de gente que no tenía experiencia. El presidente Petro ha hecho una cosa que es difícil, pero mágica: ha combinado experiencia, inclusive de gente que no hemos sido de izquierda, con personas que se han matado por sacarlo adelante", declaró.

La ministra habló sobre la supuesta división entre los ministros 'senior' y 'junior'. Además, aseguró que sería feliz viendo que en el Pacto Histórico se entienda que ya no están en la oposición, sino que hacen parte del Gobierno. "Quisiera ver al Pacto Histórico entendiendo que ya no están en la oposición y son parte del Gobierno”, dijo López.

"Independientemente de las diferencias, hay armonía. Yo no tengo ninguna dificultad y seguro todos. Hay momentos. Uno pelea con su pareja, se tiene diferencias con sus hijos, imagínese un Gabinete, pero no es cierto que haya palmadas sobre una mesa. Mentiras. No ha habido ninguna palmada. Hay diferencias, este momento no es fácil. Ya se nos está pasando la luna de miel y obviamente estamos muy preocupados todos, pero ahí hay cordialidad. Quiero hacer claridad en que el presidente no se equivocó en hacer una combinación", declaró.