Cese al fuego bilateral con ELN se hablará en segundo ciclo de conversaciones: Otty Patiño

Sin duda, hay un desfase comunicacional entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN . El anuncio de la guerrilla de no sumarse al cese bilateral al fuego y de considerar que “no puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral”, puso al Gobierno a dar explicaciones tras haber anunciado el pasado 31 de diciembre un cese de hostilidades con este grupo insurgente.

El encargado de salir a dar explicaciones fue Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos, quién aseguró en Mañanas Blu 10 AM que “el comunicado del ELN, si se lee la parte final, plantea que están dispuestos a discutir el tema del cese al fuego bilateral y lo ponen como primer punto de la agenda en el nuevo ciclo de conversaciones. Eso me parece importante, pues en el primer ciclo no se llegó a una conclusión”.

“La iniciativa del Gobierno es que se haga un cese al fuego bilateral con las grandes organizaciones del país”, añadió.

Para Patiño, esto no significó ningún “baldado de agua fría” y consideró que “me parece bien que el ElN se haya pronunciado sobre ese tema. Es bueno que en este segundo ciclo (de negociación que se dará en México) se ponga ese tema de primero. Algo en lo que se ha insistido mucho es que siempre se garantice el fin del conflicto, ya que el cese al fuego acerca más al silenciamiento de las armas para que la gente en las regiones participe en los nuevos designios de la paz en este país”.

Sobre el trino del presidente Petro con el anuncio, y en el que se cuestiona que no tuviera un tono de propuesta, sino de anuncio, Patiño aseguró que “en algunas ocasiones, como pasa en los proyectos de ley, es apenas una propuesta que se lanza”.