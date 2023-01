Otty Patiño reconoce que nunca se pactó cese al fuego bilateral con ELN

El 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció que había logrado un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, entre ellos el ELN. Sin embargo, esta guerrilla anunció este martes que no había llegado a este acuerdo con el Gobierno durante las negociaciones.

"La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de Ddálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", señaló la guerrilla.

Publicidad

Ante esto, el jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, en diálogo con Blu Radio, reconoció que este tema sí se discutió durante los diálogos en Caracas, pero que no se llegó a un acuerdo y que el anuncio del presidente Petro es, hasta ahora, una propuesta.

"Ya se ha hablado en la mesa en Caracas del cese al fuego sin que llegáramos a ninguna parte", dijo Patiño en Blu Radio al ser preguntado sobre el cese al fuego bilateral.

"La propuesta del presidente coloca un cese bilateral, se va a discutirse en el próximo ciclo, hasta el momento no está pactado, es una propuesta por parte del Gobierno para ser construida, como negociador quisiera que el ELN abandere esa propuesta y asuma el liderazgo de la misma".