ELN no se suma al cese bilateral anunciado por el presidente Petro

A través de un comunicado publicado este martes, el ELN aseguró que su delegación de diálogos no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro “ninguna propuesta de cese al fuego bilateral”, por tanto, aún no existe “ningún acuerdo en esa materia”.

El pasado 31 de diciembre el Gobierno Nacional anunció que a partir del 1 de enero empezaría a regir un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada, el ELN y el Clan del Golfo. En un principio, el cese al fuego iría hasta el próximo 30 de junio, según dijo el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el Comando Central del ELN acaba de emitir un comunicado en el que asegura que, hasta el momento, en los diálogos que se están llevando a cabo con el Gobierno, esto no se ha discutido, aunque no cierran la puerta a que, en la próxima ronda de negociaciones que se hará en México en la última semana de enero, se discuta este tema.

"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", se lee en el comunicado.

En este sentido, aseguran que el cese al fuego bilateral y el anuncio del presidente lo reciben es como una propuesta para discutir en la mesa, más no como un hecho que ya se haya negociado o acordado.

"En el siguiente ciclo pactado a realizarse en México, está acordado culminar el ajuste de la agenda. Una vez concluyamos lo que está previsto, estamos en disposición de discutir la propuesta de cese el fuego bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo".