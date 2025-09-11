Chats de general Garzón con Danilo Rueda: alertó extorsiones de disidencias antes de salida de FFMM

El mayor general Hernando Garzón Rey, notificado públicamente de su salida de las Fuerzas Militares por el presidente Gustavo Petro a través de X, había alertado desde 2023 al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre la presión que sufría en su finca de San José del Guaviare por parte de hombres del frente primero de las disidencias de las Farc. En mensajes de WhatsApp, el oficial relató que le exigían 50 millones de pesos, de los cuales terminó entregando dos millones bajo presión, y que además le habían robado 29 reses avaluadas en más de 120 millones de pesos.

En el intercambio de mensajes, el general Garzón se presentó de manera directa: “Doctor, buenos días. Soy el General Garzón. Me gustaría que me ayudara en caso. Ruego me atienda una llamada. Doc, se cortó la llamada. De antemano, muchas gracias”. Acto seguido, compartió la ubicación exacta de la finca Santa María de los Ángeles, en la vereda Naranjales, y describió la intimidación sufrida: “Llegó un muchacho que dice ir de parte de cabecilla Martín y Jimmy de la estructura primero de EMC-Farc. Desplazaron a los trabajadores y les prohibieron trabajar en la finca”.

El general Garzón señaló en los chats que quienes lo presionaban pertenecían a la comisión de alias 'Jimmy', acompañado de alias 'Martín', y que ambos eran los responsables de los hostigamientos: “Alias 'Jimmy' es el cabecilla de la Comisión y el segundo es alias 'Martín'”, advirtió el oficial, quien insistió en la gravedad de la situación y en el temor por la seguridad de sus trabajadores.

La respuesta de Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, fue escueta. Ante la primera alerta del oficial, contestó: “Estamos en eso”. Luego, cuando Garzón le informó que las disidencias le habían hurtado el ganado, Rueda replicó: “Ok. Ya me estoy moviendo”. Finalmente, el general cerró el diálogo con un mensaje de súplica: “Ojalá lo devolvieran y no amenacen más a los encargados”.

Estos mensajes, sumados a la denuncia formal que el oficial ya había presentado ante la Fiscalía en 2023, confirman que el hoy retirado inspector de las Fuerzas Militares buscó apoyo institucional para frenar las presiones criminales, aunque los resultados, según su relato, nunca se materializaron.

