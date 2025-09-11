Inspector de FFMM que retiró Petro reconoce que pagó extorsión a disidencias: esta fue su denuncia

La salida del general Hernando Garzón Rey, que se desempeñaba como inspector de las Fuerzas Militares, fue ordenada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, por “los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”. Sin embargo, el alto oficial asocia su retiro a una extorsión de la cual fue víctima en 2023, en su finca ubicada en San José del Guaviare.

En la denuncia, el general Garzón explicó que hombres vinculados al frente primero de las disidencias de las Farc llegaron hasta la finca Santa María, en la vereda Naranjales, para intimidar a los trabajadores y exigir dinero a cambio de permitir que continuara la labor en el predio. Según su propio testimonio, uno de los encargados le informó que desconocidos habían llegado con amenazas de muerte si no abandonaban la tierra.

Pocos días después, el general Garzón logró comunicarse, según su relato en la Fiscalía, por llamada de WhatsApp con uno de los presuntos extorsionistas, quien le exigió cincuenta millones de pesos. “Yo le manifesté que no tenía toda esa plata, pero que iba a tratar de conseguir el dinero, que me diera plazo para vender ganado”, relató el oficial.

En el testimonio, el general reconoció que, en medio de la presión, terminó entregando dos millones de pesos a un hombre conocido como alias ‘Martín’, integrante de las disidencias, con el fin de evitar nuevos ataques contra sus trabajadores. Aun así, denunció la pérdida de 29 reses avaluadas en 120 millones de pesos, ganado que, según él, fue hurtado y comercializado ilegalmente en la región.

En su declaración, el general Garzón también pidió máxima reserva para proteger la vida de los testigos, entre ellos sus trabajadores y vecinos de la finca. “Es muy triste que, aparte del daño económico que he sufrido y de las amenazas que he padecido, asesinen a un familiar o a un trabajador”, advirtió el general en la diligencia judicial, y agregó: “Me comentó que, al parecer, un sujeto que integra las disidencias de las Farc estaba vendiendo un ganado mío porque, supuestamente, yo no había pagado una extorsión”.

Presidente Petro notificó retiro del inspector de las Fuerzas Militares por su cuenta de X

El presidente Gustavo Petro notificó a través de X el retiro del servicio activo al mayor general Hernando Garzón Rey, inspector general de las FF. MM. Lo hizo con un trino corto, pero con una seria acusación a quien hasta ayer era uno de los más altos mandos de las Fuerzas Militares.

Publicidad

¿La razón? Según el presidente: “Por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”.

Este anuncio lo replicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que se recibió una información que indicaba que el general estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas, por lo que el Gobierno no dudaría en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución.

“En atención al anuncio realizado por el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y en estricto respeto de la Constitución Política, el Jefe de Estado, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 189, numeral 3), adoptó la decisión de retirar del servicio activo al mayor general Hernando Garzón Rey, inspector general de las Fuerzas Militares”, indicaron las FF. MM. en un comunicado.

