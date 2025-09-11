Inspector de FF.MM. revela conversación con mindefensa en que le explica su salida de la institución

El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del servicio del inspector general de las Fuerzas Militares - FF.MM., el general del Ejército Hernando Garzón Rey, por sospechas de que tiene vínculos con bandas de narcotraficantes.

"He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca", manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Petro añadió que entregará a la Fiscalía "las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor" al militar, sin dar detalles de los grupos de narcotraficantes con los que presuntamente tiene vínculos el oficial, quien tenía 34 años de servicio en el Ejército. De inmediato, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la baja de Garzón Rey, "quien se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares".

"Se recibió una información donde el señor mayor general retirado Garzón Rey estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas", agregó el ministro.

En diálogo con Mañanas Blu, el general Garzón reveló detalles de la conversación que tuvo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez sobre su salida, en la que intentó aclarar la situación que, según él, ha sido producto de una "manipulación de información".

El general Garzón detalló que logró comunicarse con el ministro de Defensa, quien "muy amablemente" le informó sobre la situación. Según Garzón, el ministro le dijo: "general, me llegaron unas fotos donde usted está de espaldas y hay unos bandidos al frente". Ante esta revelación, el general Garzón intentó explicar el contexto de dichas imágenes.

Enfáticamente, el oficial desmintió tales imputaciones: "Jamás he sido un soldado honesto y prueba de eso lo da mi hoja de vida, lo da todos los bolígrafos que he presentado en mi institución, inclusive para ser mayor general de las Fuerzas Militares". Recordó su trayectoria, incluyendo su servicio como segundo comandante de un Ejército de Estados Unidos en San Antonio, Texas", y lamentó que se le ponga "en la picota moral y en un fusilamiento moral" por esta situación.



Hechos en el Guaviare

El origen de la controversia se remonta a abril de 2023, cuando el general Garzón, tras concluir una comisión en Estados Unidos, regresó a Colombia para disfrutar de un periodo de descanso y visitar a su familia de origen llanero y campesino. Durante su estancia en el casino de la Cuarta División en Villavicencio, consultó con el comandante sobre la seguridad en el Guaviare, donde pretendía visitar a unos familiares. Con la aprobación y garantías de seguridad, se trasladó con su esposa (médica cirujana) y sus dos hijos, acompañados de su esquema de seguridad (cinco o seis soldados y un sargento), alojándose en el casino de la Brigada 22 de Selva.

Mientras revisaba ganado en una finca familiar, aproximadamente a las 10 de la mañana, un grupo de individuos armados, vestidos de camuflado, hizo su aparición. Aunque inicialmente el teniente coronel a cargo de su seguridad pensó que eran tropas propias, el general Garzón, con su experiencia, identificó que "Eso no son tropas, son bandidos". Estos hombres resultaron ser "de las disidencias de 'Iván Mordisco'", quienes para esa fecha, en 2023, estaban bajo un "cese al fuego total" con el gobierno.

El general Garzón, quien se encontraba de civil y en calidad de "protegido" no en funciones de mando, presenció cómo los disidentes exigían un pago de "50" (presumiblemente millones). Su respuesta fue clara: "Yo no le puedo dar plata. Aquí no es política dar plata a la familia. Si no le llamo el ganado. Pues eso ya es una situación de ustedes, pero yo no puedo darles darles plata". La conversación terminó, los disidentes se fueron y posteriormente se llevaron el ganado, continuando con la extorsión.

Las fotos que hoy lo incriminan fueron tomadas por personal de inteligencia militar, que intentaba "individualizar" a los disidentes. Garzón aclara: "Claro, no es que la foto la toman la inteligencia nuestra para los bandidos, pero pues en un perfil de esos pues aparezco yo de espalda. Esas fotos deben estar allá en la brigada 22 en inteligencia las tienen todas". Enfatizó que no fue una pose, sino un registro discreto de la situación.



Manipulación de Información

Tras el incidente, el General Garzón aseguró que informó a todas las instancias pertinentes: el comandante de la brigada, el general Carlos Marmolejo, el general Nosa, el general Elio Benavides (quien estaba en la mesa de diálogo con las disidencias), el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y posteriormente a la Fiscalía.

Incluso, reveló que su familia fue extorsionada y tuvo que abandonar la finca por varios meses, por lo que personalmente habló con Danilo Rueda para pedir apoyo, conservando "los chats con Danilo Rueda".

Lo que el General Garzón considera "extraño" es que, dos años después, una fotografía de ese incidente haya sido "manipulada" y enviada al ministro de Defensa, presentándola como "reciente" y con una interpretación totalmente errónea. "Ahí todos los soldados que estaban ahí, más las tropas que estaban que han ingresado, yo diría, unos 50, 60, 80 soldados de testigo más los campesinos que estaban ahí, que saben que no es cierto que era que yo estaba hablando o de una cosa, digámosle de amigo de los de los bandidos, no es una cuestión que llegaron ahí a extorsionar y y pues se puso el se denunció como como es mi deber legal y de ahorita pues manipulan la información".

El General Garzón se enteró de la existencia de las fotos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) hace aproximadamente uno o dos meses, cuando una persona de la DNI lo llamó para advertirle: "general, lo claro es que usted lo quieren sacar del juego del ejército". A pesar de que la DNI, tras su propia investigación, le confirmó que estaba "totalmente claro" que no tenía nada que ver con asociación ilícita, esa información no parece haber llegado completa al Ministro, lo que sugiere una intencionalidad en la "manipulación".

Finalmente, el general Garzón defendió su trayectoria y pide que se le de un proceso digno en este caso por el cual, asegura está siendo señalado injustamente: "El patrimonio de un soldado es su honor militar y el patrimonio de un soldado es su honra, es su prestigio".



General del Ejército Hernando Garzón Rey

El general, además entregó detalles de la conversación que tuvo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y en la que él le explicó cómo y por qué se había dado su salida de la institución. Garzón Rey aseguró que al jefe de cartera lo indujeron en el error.

Garzón Rey se graduó en diciembre de 1990 como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y ha ocupado, entre otros cargos, los de comandante del Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París; director de Operaciones Especiales del Ejército; comandante de la Brigada contra el Narcotráfico y miembro Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército.

También fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 y jefe del Comando Conjunto No. 5 Noroccidente.

En septiembre de 2019 una subordinada suya, la capitán Maritza Soto, denunció que fue víctima de acosos sexual y laboral por parte de Garzón Rey, entonces con rango de coronel, pero al año siguiente la Fiscalía archivó la investigación.

